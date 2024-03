Vernissage im Hückeswagener Kultur-Haus Zach Die kreative Magie der Fotografie durch Bewegung

Geboren wurde 1943 im Eifelort Polch im Kreis Mayen-Koblenz und zog 1964 nach Hückeswagen, wo er seitdem lebt. Als junger Mann hatte er bei dem Unternehmen Busatis in Winterhagen eine Lehrstelle und danach einen festen Arbeitsplatz als Elektriker gefunden. Von einem der ersten Wochenlöhne kaufte er sich seine erste Spiegelreflex-Kamera in der Drogerie Zörner an der Islandstraße. Die Fotografie wurde zu seiner große, und die Fotografie wurde fortan zu seiner Leidenschaft. Parallel zu seiner Arbeit bei Busatis machte Schmitz deshalb an einer amerikanischen Fotoschule eine Fotografen-Lehre per Fernstudium mit Abschlussprüfung an der Bundesfachschule für Fotografie in Hamburg. Inzwischen war auch sein Arbeitgeber auf das besondere Talent und die Zusatzqualifikation seines jungen Mitarbeiters aufmerksam geworden: Der Betriebselektriker arbeitete fortan auch für die Werbeabteilung des Unternehmens, machte unter anderem technische Produktfotos für die Kataloge des Unternehmens.