„(D)ein Euro für Hückeswagen“ Förderverein finanziert neue Bänke im Stadtgebiet

Letztendlich siegreich ist das Projekt 1 (Anschaffung von Bänken/Sitzgelegenheiten im Stadtgebiet). An drei Stellen haben Bürger Bedarf an zusätzlichen oder neu zu errichtenden Sitzgelegenheiten für kleinere und größere Ruhepausen. „Diese wurden nun vom Beirat in ein Gesamtpaket zusammengefasst. Die möglichen Standorte sollen sein am Fußweg zwischen dem ehemaligen Marienhospital und der Pfarrer-Giesen-Straße, an der Fürstenbergstraße oberhalb des neugestalteten Spielplatzes sowie eine Kombination aus Sitzbank, Tisch und Sitzbank im Bereich des Wanderparkplatzes an der Wuppervorsperre“, berichtet Pohl. Insgesamt 55 Mitglieder hatten für dieses Projekt gestimmt.