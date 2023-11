Preisverleihung durch IHK und Verein RocKID.one Hückeswagener Firmen für digitale Förderung prämiert

Auch in der Schloss-Stadt weiß man um die Bedeutung der digitalen Förderung schon in den Grundschulen. Drei Unternehmen aus Hückeswagen – Joh. Clouth, Klingelnberg und TakeFive Media – wurden am Dienstagvormittag in den Räumlichkeiten der IHK Köln vom Wermelskirchener Verein RocKID.one dafür ausgezeichnet. Sie hatten im vergangenen halben Jahr Auszubildende freigestellt, die einmal in der Woche für eine Stunde an eine Förder- oder Grundschule in ihrer Umgebung gegangen waren, um den Kindern dort den Umgang mit iPads, digitalen Medien sowie die Digitalisierung und ihren eigenen Ausbildungsberuf näherzubringen.