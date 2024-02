Hückeswagener Firma besteht 150 Jahre Firma Clouth stiftet 150 warme Decken

Nach dem erfolgreichen Start der Spendenaktion im Januar bei der Islandtafel an der Bahnhofstraße setzte das Hückeswagener Unternehmen Joh. Clouth aus dem Gewerbegebiet Winterhagen-Scheideweg den Reigen mit der zweiten Spende in diesem Jahr im Februar fort – und zwar in der Kleiderkammer der katholischen Kirchengemeinde St. Marien in Moers. Dort freuten sich alle über 150 warme Decken.