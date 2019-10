Blickpunkt Wirtschaft : Firma Pflitsch zieht ins zweite Werk ein

Der Blick in die neue Halle von Pflitsch an der Georg-Schaeffler-Straße in Winterhagen: Die blauen Wege sind für Fußgänger vorgesehen, die grauen für diverse Fahrzeuge, die in der Halle unterwegs sind. Foto: Pflitsch

Winterhagen Für den Bereich Kabelkanal gibt es ab sofort eine eigene Produktionsstätte im Industriegebiet Winterhagen. An der Georg-Schaeffler-Straße arbeiten künftig knapp 100 Mitarbeiter. Das Investitionsvolumen beträgt zwölf Millionen Euro.

Es war ein Kraftakt, der sich gelohnt hat. Die Firma Pflitsch hat mit der Eröffnung ihres zweiten Werkes im Industriegebiet Winterhagen einen Quantensprung vollzogen. „Sowohl was die Technik als auch den Materialfluss betrifft“, sagt Betriebsleiter Holger Bröker. Das Investitionsvolumen beziffert das Unternehmen auf zwölf Millionen Euro. Seit 10. Juli wurden die Maschinen für die Kabelkanäle sukzessive vom Stammwerk am Mühlenweg in die neue Halle an der Georg-Schaeffler-Straße transportiert. Abends abgeklemmt, morgens transportiert, nachmittags in Betrieb genommen. „So hatten wir maximal 24 Stunden Produktionsausfall“, sagt Bröker. Am vorletzten Juli-Wochenende folgte der große Umzug mit 50 Lkw-Ladungen – unterstützt von 30 Mitarbeitern aus Produktion, IT, Logistik und Instandhaltung. Hilfe bekamen sie von einem externen Umzugsunternehmen. An beiden Standorten waren je zwei Gabelstapler im Einsatz. „Es war beeindruckend, wie alle Mitarbeiter mitgezogen haben“, lobt Bröker.

In der neuen Halle sind Biege- und Entgratmaschinen sowie das neue Blech-Platinlager mit vollautomatischer Stanze im Einsatz. „Das ist eine komplett vernetzte Maschine, ein neues System, das die Verbindung zwischen Konstruktion und Produktion auf ein neues Level hebt“, erläutert Bröker. Ziel soll es sein, dass künftig Aufträge vollautomatisch über eine Datenschnittstelle in die Maschine transferiert werden. Die vollautomatische Stanze holt sich die Blechteile aus dem Lager, bearbeitet sie, zerschneidet die Reste und übergibt das Blech an die Biegemaschine, die das Material verarbeitet und in die weitere Produktion gibt. In der neuen Halle fertigt Pflitsch alle Kabelkanalprodukte an – Serienbauteile (Katalogware) und Baugruppen. Alleinstellungsmerkmal ist die Möglichkeit, individuell nach den Wünschen der Kunden zu fertigen. „Die individuellen Baugruppen sind vormontiert, müssen vom Kunden nicht zusammengebaut werden“, berichtet Marketingreferentin Anette Ceferino.

Mit schwerem Gerät wurden die Maschinen vom Mühlenweg an den neuen Standort transportiert. Foto: Pflitsch

Info Kabelkanäle und Kabelverschraubungen Planung Seit der Übergabe des Gebäudes Mitte Januar startete ein mehrstufiger Planungsprozess. Seitdem gehört der große Komplex an der Georg-Schaeffler-Straße, an dem einst die Firma Magna Powertrain tätig war, dem Kabelkanalspezialisten Pflitsch. Er hat das Werk gekauft. Aufbau Die Schlüsselübergabe war der Startschuss für den Aufbau des neuen Kompetenzzentrums für Kabelkanäle. Die Kabelverschraubungen bleiben am Stammsitz am Mühlenweg.

Das neue Werk soll das Wachstumspotenzial noch effizienter machen: mehr Menge, mehr Volumen und schneller. „Mit gleichem Personalstamm. Das ist hier keine Rationalisierungsmaßnahme, wenngleich sich Arbeitsaufgaben und Arbeitsinhalte verändern“, sagt Bröker. Vor Ort werden künftig 35 Mitarbeiter in der Produktion tätig sein, hinzu kommen 60 bis 70 für den Vertrieb (Verkauf, Export technisches Büro). Pflitsch arbeitet in Winterhagen im Zwei-Schicht-System und befindet sich noch in der Entwicklungsphase. „Das ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, der dazu führen soll, das wir Ende Oktober mit voller Leistung arbeiten“, sagt er. Und Pflitsch müsse sich immer wieder verbessern, die Marktbegleiter würden nicht schlafen. „Außerdem haben die Kunden immer individuellere Wünsche, die wir in immer kürzeren Abständen fertigen sollen“, sagt der Betriebsleiter.

30 Mitarbeiter halfen tatkräftig mit, um die neue Halle beziehen zu können. Foto: Pflitsch

Neben dem Langgutlager gibt es für kleinere Teile das Schmalganglager. Hier fahren Stapler vollautomatisch durch die Gänge und bringen den Mitarbeiter millimetergenau an die Position, wo sich die gewünschte Ware befindet. Über Induktionslinien am Boden gelangen die Stapler wie von Geisterhand gesteuert an die richtige Position am Regal, das bis zu sechs Meter hoch ist. Die ausgebildeten Mitarbeiter brauchen eine besondere Schulung für eine Art Höhenrettungsschein, um sich bei einem Ausfall des Systems aus luftiger Höhe retten zu können.

In den einzelnen Lagern der Firma sorgten die Mitarbeiter für einen reibungslosen Umzug. Foto: Pflitsch

Daneben stehen zwei Paternoster-Lager (Lager-Lift-System) für die kleinen Werkzeugteile, bei der eine Platine per Laserball in zwei Türme fährt, um dort die gewünschten Kisten herauszuziehen. Dieses System kennen viele aus der Apotheke, wo Medikamente über ein Regal-System gefischt werden. Aus Baugruppenfertigung, Langgutlager, Kleinteilelager und Lager-Lift-System wird der Auftrag zusammengefügt und für den Versand vorbereitet. „Unser Ziel ist es, alle bis 10 Uhr vorliegenden Bestellungen aus dem Standardlager am gleichen Tag zu verschicken“, sagt Bröker. Am neuen Produktionsstandort befinden sich außerdem Instandhaltung und Logistik/Wareneingang. Gesicherte Luftfrachten lagern hinter Gittern. „Hierfür gibt es strenge Auflagen des Luftfahrtbundesamtes, die auch unangemeldet zur Kontrolle erscheinen“, sagt Bröker.