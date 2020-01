Blickpunkt Wirtschaft in Hückeswagen : Firma Pflitsch überreicht den Lions-Hauptgewinn

Hückeswagen Der Gewinner will mit dem Geldpreis das Kinderzimmer seiner Tochter „aufmöbeln“.

Sowohl Pflitsch als Unternehmen, als auch Mathias Stendtke in Doppelfunktion – zum einen als geschäftsführenden Gesellschafter der Firma und zum anderen als aktives Mitglied im Lions-Club – freuen sich, dass diese Aktion mittlerweile schon zum zehnten Mal umgesetzt wird. Ist sie doch für einen guten Zweck. Der Erlös, der durch den Verkauf der Adventskalender eingenommen wird, wird in die regionale Bildungsförderung investiert. So fließt ein Teil in die Aktion „Klasse 2000“, eine Gesundheits- und Präventionsmaßnahme an Grundschulen für die gesunde Entwicklung der Kinder. Eine weitere Summe geht an das Hückeswagener Bildungszentrum für die Ferienbetreuung von Kindern in den Sommerferien. „Ohne diese Fördergelder wären solche Aktionen schwer umsetzbar“, sagte Stendtke bei der Preisübergabe. Er freue sich, dass Pflitsch dazu beitragen kann.