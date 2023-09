Hückeswagener Firma Pflitsch Beim „Campus Day“ Nachwuchs finden

In Etwa 15 Berufen bildet das Unternehmen aus, der Großteil der Führungskräfte im Management machen seit 2006 das duale Bachelor-Studium an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach (FHDW). Stendtke selbst hat auch hier studiert. „Ich habe mich hier sehr wohlgefühlt“, sagte er beim Campus Day. Jetzt wolle das Unternehmen auch IT-Fachkräfte über das Studienprogramm in Kooperation mit der FHDW gewinnen. IT-Sicherheit, Netzwerkbetreuung, Anwendungsentwicklung, der Bedarf an Fachkräften sei durch die Expansion auch im IT-Bereich gewachsen. Stendtke: „Wir hatten schon einige wirklich gute Gespräche hier.“ Mit ihm am Stand war Personalleiterin Nora Gerdes: „Wir haben gemerkt, dass das duale System die neuen Führungsfachkräfte besser an das Unternehmen bindet, und wir haben ja das Ziel, die Leute lange bei uns zu halten“, sagte sie und begründete damit die Kooperation mit der FHDW.