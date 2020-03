Corona in Hückeswagen : Feuerwehr und THW stehen bereit für möglichen Corona-Einsatz

Hückeswagen Auch bei den Einsatzkräften herrscht derzeit die Kontaktsperre. Das bedeutet, dass momentan beispielsweise Übungs- und Kameradschaftsabende ausfallen.

Dennoch wurden natürlich auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Sicherheitsvorkehrungen getroffen. So sind die wöchentlichen bzw. 14-tägigen Übungs- und Ausbildungsdienste für die Löschgruppen Holte, Herweg und Straßweg sowie für den Löschzug Stadt abgesagt. Das betrifft auch die Jugend- und Kinderfeuerwehr. „Ziel ist es, zu verhindern, dass komplette Einheiten zusammenkommen – denn Verdachtsfälle werden sofort unter häusliche Quarantäne gestellt“, stellt Binder klar. Deshalb müssen die Kontakte der Feuerwehrkameraden untereinander auf ein Minimum beschränkt bleiben. Dennoch stehen die Männer und Frauen der Hückeswagener Feuerwehr wie sonst auch in normaler Bereitschaft.

Im Kampf gegen das Coronavirus könnte das THW Transporte übernehmen, zum Beispiel von Proben oder Schutzausstattung, oder Zelte befördern und errichten, in denen medizinisches Fachpersonal Probenentnahme und Untersuchungen vornimmt. „Auch kann die Bundespolizei das THW als Unterstützung bei Grenzkontrollen anfordern“, erläutert Jaeger. „Weitere Einsatzoptionen können individuell an die aktuelle Entwicklung der Lage angepasst und erweitert werden.“ Das THW fahre jedoch nur auf Anforderung in den Einsatz, nicht in Eigeninitiative.