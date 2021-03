Feuerwehr Hückeswagen : Feuerwehr sichert und sperrt lehmverschmierte K 1

Erlensterz Trecker-Gespanne hatten den ausgebaggerten Mutterboden der Baustelle des Grundschulneubaus im Brunsbachtal zu einer Freifläche an der K1 transportiert und dort abgeladen.

Eine eher ungewöhnliche Aufgabe hatte der Löschzug Stadt der Feuerwehr am Samstagvormittag zu erledigen. Wie deren Sprecher Morton Gerhardus am Montag mitteilte, war eine Seite der Kreisstraße 1 im Bereich von Erlensterz mit einer Lehmschicht überzogen, so dass eine große Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer bestand. Zumal es dort kein Tempolimit gibt. Der Löschzug rückte um 10 Uhr aus, um die Fahrbahn abzusichern. Teilweise mussten die Feuerwehrleute sie auch sperren, als sie gereinigt wurde.

Auf dem Rückweg hinterließen ihre Reifen eine schmierige Lehmschicht auf der Fahrbahn in Richtung Blumen- / Wiehagener Straße. Nach gut zweieinhalb Stunden war der Einsatz beendet. Um 12.15 Uhr rückte der Löschzug erneut aus, dieses Mal hatte die Brandmeldeanlage des Hauses Drei Birken am Hambüchener Weg ausgelöst. Am Einsatzort stellte sich jedoch heraus, dass Kochdämpfe für den Alarm gesorgt hatten.