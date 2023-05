Neubau in Hückeswagen Generalunternehmer baut neue Feuerwache

Die Freiwillige Feuerwehr in Hückeswagen soll ein neues Zuhause im Brunsbachtal bekommen, weil das alte an der Bachstraße deutlich in die Jahre gekommen ist. Am 23. März 2020 wurden die entsprechenden Entwurfsplanungen im Stadtrat vorgestellt und zur weiteren Bearbeitung freigegeben. Der Bauantrag für das Millionenprojekt wurde am 2. Juni des Vorjahres an den Kreis gegeben – wo sie bis heute noch im Genehmigungsverfahren liegen.