Hückeswagener feiern den Meistertitel von Bayer 04 Leverkusen Leverkusen-Fans stoßen auf Doppelsieg an

Thomas Konsen trägt das Meistershirt beim Treffen der Hückeswagener Fanrunde bereits am Körper. „Das Double-Shirt ist schon bestellt“, verrät er und lacht. Das letzte Spiel in der Fußball-Bundesliga am 18. Mai in der BayArena, wo auch die Meisterschale an die Leverkusener Spieler übergeben wurde, haben Heinz und Thomas Konsen (40) aus Hückeswagen sowie Daniel Weiß und seine Ehefrau Ana Gonzalez aus Wipperfürth als sehr emotional empfunden. Besonders die Schweigeminute ab der 19:04. Spielminute für alle Mitglieder, Fans und Spieler, die den Meistertitel nicht mehr miterleben können, sei unter die Haut gegangen. „Das Spiel lief weiter, aber man konnte im Stadion eine Stecknadel fallen hören“, berichten die Fans. Carsten Konsen sei für das Spiel sogar extra aus Spanien eingeflogen, um dieses historische Sportereignis nicht zu verpassen, erzählt Cousin Thomas Konsen.