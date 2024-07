Hückeswagener Innenstadt Feierabendmarkt mit reichlich Spezialitäten und viel Musik

Freunde treffen, gemütlich was essen und trinken, dazu Musik hören – der bergische Feierabendmarkt in Hückeswagen geht am kommenden Donnerstag, 1. August, 17 bis 21 Uhr, in die dritte Runde. Und weil die Wetteraussichten nach jetzigem Stand gar nicht so schlecht sind, hofft das Veranstaltungsteam um Monika Zöller und Andrea Poranzke vom Stadtmarketingverein „Wir sind Hückeswagen“, dass viele Menschen noch nicht im Urlaub sind und gemeinsam genießen.