Hückeswagener Veranstaltung litt unter dem Wetter Feierabendmarkt der nassen Sorte

Ebenfalls neu war der Food-Stand mit mexikanischen Tacos bei Christoph Winkler am Weberdenkmal. „Wir wollen auch hier oben mitmachen und haben mit Melvin und Astrid Böcher samt Sohn Titus ein tolles Team gefunden, die fleißig Tacos machen“, sagte der Modehändler. Melvin Böcher war im November in Baja California gewesen und hatte sich in Land und Leute verliebt. „Und in die frischen Tacos, die ich dort gegessen habe“, sagte er.