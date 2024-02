Ortsparteitag der Hückeswagener Liberalen FDP wird sofortigen Bau von Dreifachturnhalle ablehnen

Noch wichtiger sei in diesem Zusammenhang, dass die zusätzlichen weiteren Millionen Euro für eine Turnhalle nicht im städtischen Haushalt eingeplant und in der aktuellen Haushaltssituation auch unter der Berücksichtigung der Mittel aus der Kanalnetz-Übertragung nur schwierig einzuplanen seien. Im Übrigen handelt es sich laut Welp dabei auch nicht um einen unendlichen Geldsegen, der nun in voller Höhe für andere Projekte eingesetzt werden könnte. „Zudem sind die personellen Möglichkeiten im Bauamt nicht vorhanden oder erst mittelfristig zu schaffen“, berichtet er. Gleiches hatte Markus Reichwein am Dienstagabend im Bauausschuss geäußert (unsere Redaktion berichtete).