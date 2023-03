Ortsparteitag der Hückeswagener Liberalen Der FDP geht vieles in der Stadt zu langsam voran

Für von Polheim ist es symptomatisch: „Vieles in der Stadt dauert einfach viel zu lange.“ Das unterstrich auch Ehrenvorsitzender Gerhard Welp: „Zwei Jahre lang hat sich an der Kölner Straße nichts getan, da könnten längst die Bagger rollen.“ Derweil wachse der Unmut in der Bevölkerung darüber, dass viele Projekte so lange auf Eis lägen. Als weiteres Beispiel nannte von Polheim den Bolzplatz in Wiehagen: Vor Jahren hatte die FDP die Bebauung angeregt, mit der GBS war auch schon ein Investor gefunden: „Auch da ist nix passiert, obwohl wir dringend neue Mietwohnungen und Einwohner in Hückeswagen brauchen.“