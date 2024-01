Hückeswagener Familientherapeuten Gemeinsam arbeiten an Paar-Problemen

In ihrem neuen Angebot, das im Atelier in der „Roten Fabrik“ an der Wupper stattfindet, arbeiten Heribert Seidl und Stefanie Wistuba zu zweit. „Normalerweise ist eine Therapiesituation mit einem Gegenüber. Wir arbeiten zusammen, wichtig ist uns hier die Perspektive von Mann und Frau“, betont der 60-Jährige. Auf diese Weise könne die Therapeuten-Seite das Paar umfänglicher im Blick haben. „Schließlich sind die Herausforderungen, vor denen Paare jeden Tag stehen, vielfältig und komplex. Zu viel Arbeit, zu wenig Arbeit, hohe familiäre Belastungen oder unerfüllter Kinderwunsch oder Sexualität – all das stellt jede Beziehung auf die Probe“, sagt Seidl. An diesem Punkt könne man gemeinsam zu viert nach Lösungen und neuen Wegen im Umgang mit diesen Herausforderungen suchen. In der gemeinsamen Arbeit geht es dabei nicht nur um Gespräche. „Wir können aus den unterschiedlichsten Bereichen schöpfen: Methoden der Kunst-, Gestalt- und eben Paartherapie. Wir machen unsere Sitzungen nicht umsonst hier im Atelier. Denn hier gibt es doch noch eine Menge anderer Methoden, als im Gespräch zu arbeiten“, sagt Seidl.