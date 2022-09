Hückeswagener beteiligen sich an Abfallsammelwoche : Familie befreit Spielplatz von wildem Müll

Hückeswagener beteiligen sich an Abfallsammelwoche

Familie Hörter sammelt Müll. Anja mit Ehemann Sebastian Hörter und Hermine (1) mit Charlotte (5) waren fleißig und sammelten am Spielplatz im Goethetal den Müll ein. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Bei der Abfallsammelwoche sind alle Bürger dazu aufgerufen, mitzumachen. Familie Hörter zieht mit Greifzangen und Müllbeutel Richtung Spielplatz, um achtlos weggeworfenen Müll einzusammeln.

Voller Tatendrang ziehen Anja und Sebastian Hörter mit ihren Kindern Charlotte (5) und Hermine (1) am Freitagnachmittag von der Peterstraße aus los Richtung Spielplatz. Auf ihrem Weg geben sie besonders acht auf wilden Müll, den andere Zeitgenossen achtlos fallengelassen oder einfach auf die Straße geworfen haben. Nur langsam kommt die vierköpfige Familie voran – mit der Greifzange wird jeder Zigarettenstummel und jedes Papiertaschentuch aufgegriffen und in einen großen Müllsack befördert. An der Straßenkreuzung liegen einige gebrauchte Luftballonhüllen im Blumenbeet. „Hier hat jemand eine Party gefeiert“, vermutet Charlotte.