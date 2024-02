Hückeswagener Versichertenberater Rechtzeitig an die Rente denken

Vermutlich kann man sie erst dann richtig wertschätzen, wenn es soweit ist: die Rente, die Pension, den Ruhestand und Abschied aus dem Beruf. Steckt man noch mitten in der beruflichen Tätigkeit, ist es mehr der Wunsch und die Vorstellung von Rente, die einen an langen Arbeitstagen durchhalten lässt. Je jünger man ist, umso unkonkreter sind die Vorstellungen in Bezug auf den Ruhestand. Aber je älter man wird, umso mehr Gedanken macht man sich, was man mit der vielen freien Zeit anstellen könnte. Zeit für Freunde, Familie, Hobbys – all das wird konkreter, je näher der Rententermin rückt. Was man allerdings in all dieser privaten Planung nicht vergessen und außer Acht lassen sollte, ist die Finanzierung der Rente und Altersversorgung. Denn nicht zuletzt wird die Gesellschaft immer älter, und damit steigt auch die Zahl der Jahre, die man im Einzelfall im Ruhestand verbringt.