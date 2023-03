Hückeswagen erkunden Erlebnistouren zu Fuß, mit dem Rad oder per Segway

Für Gäste, aber auch für Einheimische bietet die Stadtverwaltung wieder ein abwechslungsreiches Programm an Erlebnistouren in und um die Schloss-Stadt an. „Die Palette reicht dabei von Touren zu Fuß über Fahrradfahrten bis hin zu Segway-Touren“, berichtet Heike Rösner, die Tourismusbeauftragte der Stadt. Die Teilnehmer erfahren dabei etwas über Frauen in Hückeswagen, Kunst im Bergischen oder genießen die Silvester-Wanderung. „Auf vielfachen Wunsch gibt es wieder die Sonnenaufgangswanderung im Mai“, versichert Heike Rösner. Neu sind in diesem Jahr zwei Touren mit dem Fahrrad unter Begleitung des ADFC: Eine führt zu den Kunstwerken im öffentlichen Raum in Hückeswagen und den Nachbarstädten, bei der zweiten Tour werden interessante Mountainbike-Trails im Stadtgebiet vorgestellt.