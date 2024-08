Hückeswagener Erich Mock „Mister LSV“ hält dem Fliegen die Treue

Mittlerweile leitet Mock den Verein seit 32 Jahren als Vorsitzender und wurde 2022 zum Ehrenmitglied des LSV Wipperfürth ernannt. In den Verein eingetreten war er schon vor 64 Jahren. Seine Eltern hatte 1949/50 in der Neye-Siedlung nahe der Stadtgrenze zu Hückeswagen eine Doppelhaushälfte gebaut. Einige Zeit später kam der Bau eines Flugplatzes ins Gespräch, für die es 1956 die Erlaubnis gab. „Ich habe vom Fenster die erste Maschine vom Typ Piper landen sehen und war so begeistert“, erinnert sich Mock sehr gut an diesen Tag.