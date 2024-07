Hückeswagener vor Amtsgericht „Peinlicher“ Polizeibesuch wegen Drogen

Der Angeklagte äußerte sich redselig zu dem Vorwurf, den die Staatsanwältin am Amtsgericht in kurzen Worten vorgetragen hatte. „Das Eintreffen der Polizei war ein Riesenschock für mich. Das hat bei mir eine Menge ausgelöst“, sagte er. Er sei vorher noch nie mit dem Gesetz in Konflikt gewesen, „das war so unangenehm und furchtbar peinlich“. Er sei seit Jahren ohne Unterbrechung arbeiten, bekomme sein Leben „finanziell auf die Kette“, spiele Tischtennis, Tennis mit seiner erwachsenen Tochter, mache viel Sport und fahre auch nach Möglichkeit alle Wege, auch die zur Arbeit, mit dem Fahrrad. „Ja, soweit, so gut – aber?“, wollte der Richter wissen, nachdem er sich das alles angehört hatte.