Offener Ganztag in Hückeswagen Eltern müssen mehr zahlen für OGS

Schon im aktuellen Schuljahr 2022/2023 war für die Schloss-Stadt Hückeswagen ein Eigenanteil von etwa 109.000 Euro entstanden. Dem wolle man nun durch eine Erhöhung der Elternbeiträge begegnen. Der Vorschlag der Verwaltung habe ursprünglich eine Erhöhung von monatlich zehn Euro in den Einkommensstufen 0 bis 4 vorgesehen sowie eine Erhöhung von monatlich 51 Euro in der höchsten Einkommensstufe 5. Das war allerdings bei den Fraktionen in der vorletzten Sitzung am 27. März nicht gut angekommen, man wolle lieber eine gleichmäßige Erhöhung in allen Einkommensstufen sowie die Einführung einer zusätzlichen Einkommensstufe 6, hieß es damals. Die Einkommensstufen sind wie folgt aufgeteilt: 0 bis 12.000 Euro Jahreseinkommen, 1 bis 24.000 Euro, 2 bis 36.000 Euro, 3 bis 48.000 Euro, 4 bis 60.000 Euro und 5 über 60.000 Euro. Stufe 5 wird künftig nun bis 60.000 Euro sein und die neue Stufe 6 über 72.000 Euro.