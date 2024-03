Hückeswagener Grundschule Eltern in Not – in Wiehagen fehlen Plätze im Offenen Ganztag

An den Schulen der Stadt sind im Februar die Anmeldetermine für das im Sommer beginnende neue Schuljahr 2024/25 gelaufen. Zahlen dazu nannte Alexander Stehl als zuständiger Fachbereichsleiter im Rathaus jetzt im Ausschuss für Schule und Sport. Demnach wurden 21 Kinder an der Montanus-Hauptschule angemeldet, 83 Kinder an der Städtischen Realschule, darunter viele aus den Nachbarstädten Wermelskirchen und Radevormwald, wo es keine Realschulen mehr gibt. Voraussichtlich 96 i-Dötze werden im Sommer an der Löwen-Grundschule im Brunsbachtal eingeschult sowie weitere 50 an der Grundschule Wiehagen, Blumenstraße.