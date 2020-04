Einsatzkräfte aus Hückeswagen : Hückeswagener im Einsatz gegen Waldbrand bei Gummersbach

Hückeswagen THW-Mitglieder und Einsatzkräfte des Löschzuges Hückeswagen-Straßweg unterstützten die Arbeiten nach der Feuerkatastrophe in der Nähe der Kreisstadt. Auch rund eine Woche nach dem Großbrand gab es noch Glutnester zu löschen.

Vergangenen Donnerstag ist die Bergungsgruppe des Technischen Hilfswerk Hückeswagen (THW) zu den Aufräumarbeiten in Gummersbach nach dem größten Feuerwehreinsatz im Oberbergischen Kreis seit Jahrzehnten ausgerückt.

Die Schläuche mussten im weitflächigen Brandgebiet mit einem Radlader und anderen geländegängigen Großfahrzeugen, wie dem Hückeswagener Mehrzweckkraftwagen (MzKW), eingesammelt und zu einer Sammelstelle transportiert werden, um sie zu sortieren und aufzurollen. Anschließend wurden diese zusammen mit der Logistikgruppe der Feuerwehr zum Brandschutzzentrum des Kreises nach Marienheide-Kotthausen transportiert. Dort werden die Schläuche gereinigt und wieder an die verschiedenen Feuerwehr-Einheiten zurückgegeben.

Immer noch Glutnester bei Waldbränden in NRW

Am Freitagabend rückte die Löschgruppe Straßweg zu einer Nachtschicht in Richtung Gummersbach aus. Der am Montag ausgebrochene Waldbrand hat bis jetzt noch viele Glutnester hinterlassen, die abgelöscht werden mussten. Vor Ort lösten die Kameradinnen und Kameraden um 20 Uhr eine Gruppe beim Brandsicherheitswachdienst ab.