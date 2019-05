Jahresversammlung : „Ein-Euro-Verein“ will auch weiterhin Projekte in Hückeswagen unterstützen

Hückeswagen Bis 31. Mai läuft die aktuelle Projektabstimmung für die Mitglieder. Zur Wahl stehen die Anschaffung und Anbringung von zehn Insektenhotels, die Restaurierung einer Minigolfbahn zur „(D)ein Euro für Hückeswagen-Bahn“ und die Verschönerung der freigewordenen Fläche am Eingang des Stadtparks.

Noch bis 31. Mai läuft die aktuelle Projektabstimmung für die Mitglieder. Zur Wahl stehen die Anschaffung und Anbringung von zehn Insektenhotels, die Restaurierung einer Minigolfbahn zur „(D)ein Euro für Hückeswagen-Bahn“ und die Verschönerung der freigewordenen Fläche am Eingang des Stadtparks. Die zahlenden Mitglieder können unter Angabe ihrer Mitgliedsnummer per E-Mail (abstimmung@1eur-hw.de) abstimmen. Zudem bietet sich die Möglichkeit, während des Maifestes der Werbegemeinschaft am Samstag, 18. Mai, und während der Hauptversammlung seine Stimme am Stand des Vereins abzugeben. Das siegreiche Projekt wird der Verein nach Auszählung der eingegangenen Stimmen, also etwa Anfang Juni, bekannt geben. Wenn die Versammlung ihre neue Führung gewählt hat, geht der Verein in das fünfte Jahr seines Bestehens, denn der Mai war auch im Jahr 2015 der Gründungsmonat. In dieser Zeit konnte der Mitgliederstand kontinuierlich gesteigert werden. Waren es im August 2016 noch 200, konnte die Anzahl mittlerweile auf 430 mehr als verdoppelt werden. Nach wie vor hält der Verein an seinem langfristigen Ziel fest, zehn Prozent der Hückeswagener zu einem Beitritt zu bewegen. Mit jedem weiteren Mitglied fließen mindestens zwölf Euro jährlich zusätzlich in den Pott, aus dem dann neue Projekte finanziert werden können.