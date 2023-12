Hückeswagener Ehrenamtlerin feiert runden Geburtstag Eine „Breslauer Lerge“ wird 80

So kam sie kurz vor ihrem 6. Geburtstag in die Schloss-Stadt. Trotz der Kriegsjahre und vieler Entbehrungen kann Elisabeth Kusche (geborene Stawicki) auf eine behütete Kindheit zurückblicken. Ihre Eltern ermöglichten ihr trotz des Schulgeldes den Besuch des Ursulinen-Gymnasiums in Wipperfürth. Anschließend absolvierte sie ein Praktikum im Hotel Maria in der Aue, ging für ein Jahr als Au-Pair nach Liverpool und begann im Anschluss ihre Ausbildung zur Krankenschwester bei den Hiltruper Missionsschwestern in Köln. 1966 heiratete sie Egon Kusche. „Wir kannten uns schon von der Holter Schule. Er zählte zu den frechen Jungs, denen man besser aus dem Weg gegangen ist“, erzählt sie und lacht. Neben den vier leiblichen Kindern haben auch vier koreanische Pflegekinder in der Familie ein Zuhause gefunden. „Das konnten wir nur machen, weil ich naiv war und Gottvertrauen hatte“, sagt die Hückeswagenerin heute. Bei der Geburt des ersten Kindes 1967 trat sie in die kfd ein. Im Januar 1981 kam die Idee auf, mit dem Verkauf gebrauchter Kleidung Geld für soziale Projekte zu generieren. Nur wenige Woche später, am 5. Februar 1981, hatte die Kleiderkammer der Katholischen Pfarrgemeinde das erste Mal geöffnet., für die sie sich ebenfalls engagierte.