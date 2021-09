Hückeswagener Ehrenamt in der Pandemie - Islandtafel : Corona lässt nur Lebensmittelausgabe zu

Peter Turck mit den Gästen Gerda Bornefeld (M.) und Sonny Meiser bei der Abholung von Lebensmitteln im Keller – das Lager war gut gefüllt, als die Islandtafel im Mai ihr Lager wieder öffnen konnte. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Auch Kleidung gibt’s aktuell bei der Islandtafel an der Bachstraße. Wann aber der beliebte Mittagstisch wieder angeboten werden kann, ist noch offen.

Sie ist seit 20 Jahren ein fester Bestandteil des sozialen, öffentlichen Lebens in der Schloss-Stadt: die Christliche Islandtafel an der Bachstraße. „Es ging 2001 los, hatte dabei aber noch nichts mit dem Angebot von heute zu tun“, sagt die zweite Vorsitzende Christa Schmitz. Die Hückeswagenerin ist seit 2007 mit dabei. Hanni Turck, die etwas später dazugekommen ist, ergänzt: „Der Ursprung waren ein paar Menschen, die sich um die Szene am Wilhelmplatz kümmern wollten. Dort waren damals Leute, die sich am Rande der Gesellschaft bewegten.“ Davon ist schon lange nichts mehr zu sehen, aber aus dieser Aktivität ist die Idee zur Islandtafel entstanden.

Der Name hat mit dem ursprünglichen Sitz des Vereins, der von Dieter Rauer von der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Kreuzkirche mitgegründet worden war, zu tun. „Wir waren bis 2007 an der Islandstraße. Im Haus, in dem heute das Lager von Stilmix ist“, sagt Christa Schmitz. Es folgte der erste Umzug. „Wir waren bis Anfang der 2010er-Jahre an der Kölner Straße, bis wir dann aus Platzgründen an den heutigen Standort Bachstraße gezogen sind. Hier sind wir auch sehr zufrieden“, versichert die zweite Vorsitzende.

Info Für die Spendenabgabe einfach kurz anrufen Spenden Wie Christa Schmitz schon erwähnt hat, lebt die Arbeit der Islandtafel an der Bachstraße von den Spenden der Menschen aus Hückeswagen. „Das können sowohl Sach- als auch Geldspenden sein“, sagt sie. Kontakt Wer spenden möchte, kann sich bei Christa Schmitz unter ☏ 0219 4535 melden, um einen Termin zur Abgabe auszumachen. Öffnungszeiten Die Islandtafel, Bachstraße 6, ist immer dienstags und donnerstags, jeweils von 11.30 bis 13.30 Uhr, geöffnet.

Der Schwerpunkt der Hilfe habe anfangs immer bei Lebensmitteln und Essen gelegen, das Angebot der Kleiderkammer sei erst an der Kölner Straße hinzugekommen. „Wir sind für unsere Gäste auf jeden Fall mehr als nur eine Anlaufstelle für eine warme Mahlzeit oder Lebensmittel“, versichert Hanni Turck. Viele der Menschen, die zur Islandtafel kämen, seien einsam und wünschten sich Gesellschaft, die sie dann an zwei Terminen in der Woche, dienstags und donnerstags, an der Bachstraße finden könnten. Dabei gebe es sowohl einheimische als auch geflüchtete Menschen, die regelmäßig zur Islandtafel kämen.

Doch das Coronavirus hat auch bei der Islandtafel für Durcheinander im Ablauf gesorgt. „Kurz vor Weihnachten mussten wir den Betrieb einstellen, weil die Inzidenzen so drastisch gestiegen waren – und noch kaum jemand geimpft war“, sagt Christa Schmitz. Dann habe es bis Ende Mai gedauert, bis die Türen wieder vorsichtig zur Verteilung von Lebensmitteln und Kleidung geöffnet werden konnten.

Gekocht werden kann allerdings nach wie vor nicht, auch wenn alle Ende Mai gehofft hatten, dass weitere entsprechende Lockerungen bald möglich werden könnten. „Wir haben uns auf unserer Jahreshauptversammlung gerade erst darüber unterhalten, wie es weitergehen kann“, sagt Schmitz. Und Hanni Turck ergänzt: „Es ist aber alles so diffus, dass man kaum absehen kann, wann wir wieder einen Mittagstisch anbieten können.“

Dafür würden sich die Gäste allerdings ausgiebig mit Lebensmitteln und Kleidung eindecken. „Es ist auch reichlich vorhanden, das ist überhaupt kein Problem. Wir können bei beiden Terminen der Woche jeweils 25 Gäste versorgen“, sagt Hanni Turck. Christa Schmitz betont: „Es ist so wunderbar, wie freigebig die Hückeswagener sind. Ohne die Menschen in der Stadt gäbe es die Islandtafel in dieser Form definitiv nicht. Wir sind den Menschen wirklich extrem dankbar.“

Dabei gehe es tatsächlich praktisch nur um Lebensmittel und Kleidung. „Wir haben eine Zeit lang auch Fahrräder und Möbel angenommen, aber das machen wir nicht mehr“, sagt Christa Schmitz. Erstere würden keine Abnehmer finden, letztere könnten praktisch nicht untergebracht werden. „Wir hängen dann schon mal Fotos aus mit den Kontaktdaten. Aber wir stellen sie nicht mehr bei uns ein“, sagt sie.