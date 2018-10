Hückeswagener Ehepaar grüßt mit Ortsschild vom Fünftausender

Hückeswagen Sie haben es geschafft: Michael und Sylvia Soyka bestiegen den Gipfel des Kilimandscharo und genossen den Sonnenaufgang in 5895 Meter Höhe. Das gemeinsame Erlebnis scheiterte im Vorjahr an der Höhenkrankheit.

Es war ein überwältigendes und ergreifendes Gefühl für Michael (58) und Sylvia Soyka (52), als sie am 1. Oktober um 6.25 Uhr pünktlich zum Sonnenaufgang den Gipfel des Kilimandscharo erreichten. Vorangegangen war eine sechstägige Bergtour bis auf das mit 5895 Meter höchste Bergmassiv Afrikas, im Nordosten von Tansania. Schon im vorigen Jahr hatte das Hückeswagener Ehepaar den Aufstieg gemeinsam gestartet. Sylvia Hager-Soyka musste die Tour aber bei 3800 Höhenmetern abbrechen, weil sie die Höhenkrankheit bekam. Ihr Ehemann, der International Mountain Leader (Bergführer) im Verband Deutscher Berg- und Skiführer ist, geht in solchen Fällen kein Risiko ein. Denn die Höhenkrankheit kann lebensgefährlich werden oder auch bleibende Schäden verursachen.

Bergtouren Unter dem Namen „Starte Alpin“ bietet Michael Soyka mit einem Team verschiedene Berg- und Wandertouren in den Alpen, der Eifel und dem Bergischen Land an.

Seven Summits Die jeweils höchsten Berge der sieben Kontinente werden inoffiziell die „Seven Summits“ (sieben Gipfel) bezeichnet. Sie alle zu besteigen gilt als besondere Herausforderung des Bergsteigens. Als Erster vollendete der US-Amerikaner Dick Bass diese Serie durch seinen Gipfelerfolg auf dem Mount Everest am 30. April 1985.

Am 25. September startete der Flug nach Afrika. Das Ehepaar wählte die Marangu-Route für den Aufstieg. Die anspruchsvolle Trekkingtour führt durch verschiedene Zonen. Zunächst durchquert man den Regenwald mit Bäumen und Schlingpflanzen. Affen queren die Wege in den Baumkronen. Beim Aufstieg werden pro Tag rund 1000 Höhenmeter und bis zu neun Kilometer Strecke zurückgelegt. Geschlafen wurde in kleinen Holzhütten, die nicht mehr als ein Dach über dem Kopf und Matratzen auf dem Boden bieten. Mit dabei war ein Begleittrupp von sieben Einheimischen, was eine der Bedingungen für die Bergbesteigung ist. Ein Träger übernimmt bis zu zwölf Kilogramm Gepäck wie Schlafsack, Lebensmittel und Wechselkleidung.