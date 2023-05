Hückeswagener Ehepaar feiert Goldhochzeit „Sie war das schönste Mädchen der Schule“

Über das Übergangslager Schönberg und Unna-Massen kam die Familie Frank mit ihren beiden Söhnen 1994 nach Hückeswagen. Lara Frank fand schnell in der Wattefabrik Franz Schnabel eine Arbeitsstelle, durch die sie auch an die Wohnung in den sogenannten Schnabelhäusern an der Grenzstraße kam, in der das Paar sich bis heute sehr wohlfühlt. Nach der Einstellung der Produktion wechselte sie zu Bö-La Siebdruck, wo sie bis zur Rente 2018 blieb. Ihr Ehemann arbeitete zunächst im Garten- und Landschaftsbau und später als Schlosser bei der Remscheider Firma Maaß.