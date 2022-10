Hückeswagener erfolgreich beim Trierenberg Super Circuit : Doppel-Erfolg beim weltgrößten Fotowettbewerb

Dirk Vollbrecht (l.) und Hans Dieter Schmitz haben die Bilder für den Trierenberger Fotowettbewerb im Atelier in Wiehagen ausgewählt. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Im aktuellen Fotokunst-Bildband „Trierenberg Super Circuit“ sind Bilder der Hückeswagener Fotografen Hans Dieter Schmitz und Dirk Vollbrecht zu sehen. Ihre Fotos wurden von den internationalen Jurys ausgewählt.

Die besten Fotos der Welt aus dem größten Fotokunstwettbewerb „Trierenberg Super Circuit“ sind in einer Hardcover-Luxus-Edition mit 608 Seiten und mehr als 2000 Abbildungen erschienen. Der hochwertige Bildband ist eine unerschöpfliche Fundgrube – nicht nur für Foto-Fans. In den Kategorien „Architektur“ und „Monochrom“ haben es auch zwei Bilder der Hückeswagener Fotografen Hans Dieter Schmitz und Dirk Vollbrecht geschafft. Eine Auszeichnung, die das gute Auge für das perfekte Bild, die Kreativität und natürlich die angewandte Technik der Fotografen noch einmal bestätigt.

Dass man als Hobby-Fotograf beim weltgrößten und im österreichischen Linz beheimateten Fotowettbewerb gegen die vielen Profi-Fotografen eine Chance haben kann, hat Dirk Vollbrecht unter Beweis gestellt. Der Elektroingenieur um Ruhestand hatte in allen zehn ausgeschriebenen Kategorien jeweils vier Bilder eingereicht. Mehrere Bilder wurden angenommen und von vier verschiedenen Jurys bewertet. Letztlich erschienen von ihm ist ein Foto mit Blick in den Elbtunnel. Mit einer positiven Nachricht vom „Trierenberg Super Circuit“ hatte der 76-Jährige eigentlich nicht gerechnet. „Das war schon überraschend. Aber natürlich habe ich mich gefreut, sonst hätte ich mir das Buch nicht gekauft“, sagt der Hückeswagener.

Sparten Beim aktuellen und letzten Trierenberg-Fotowettbewerb konnten Fotos in den Kategorien Landschaft, Architektur, Sport, Bäume und Wälder, Straßen, Natur, Reisefotografie, Kinder der Welt, Monochrome und Color eingesandt werden.

Sammlung Der Bildband „30 Years Winner’s Collection“ mit einer Auswahl aus 500.000 Wettbewerbsfotos der vergangenen 30 Jahre ist am 1. Februar erschienen. Er beinhaltet zirka 2000 Fotos aus aller Welt und ist auf 1000 Exemplare limitiert. Sein Preis liegt bei 79 Euro (inklusive Versand innerhalb Europas).

Edition Am 1. September ist die Luxus Edition XII mit 608 Seiten und mehr als 2000 Abbildungen in Kunstdruckqualität und Hardcover erschienen. Der Preis – inklusive des Versands innerhalb Europas – beträgt Euro.

Zeitraum Seit 1992 gibt es den Trierenberg Fotowettbewerb, in diesem Jahr endet das Projekt.

Einen Schritt näher an Miss Germany

Hückeswagenerin ist Top-40-Kandidatin bei Miss Germany : Einen Schritt näher an Miss Germany

Von Hans Dieter Schmitz ist ein Aktbild in Schwarz-Weiß erschienen, das eine leicht bekleidete Frau am Fenster zeigt. Das Foto ist im eigenen Atelier in Wiehagen entstanden. Im vorigen Jahr zählte der Berufsfotograf sogar zu den Siegern des Wettbewerbs und wurde mit einer Goldmedaille ausgezeichnet.