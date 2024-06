Hochwassereinsatz in Landau an der Isar Hückeswagener DLRG hilft in Bayern

Die Bilder aus Bayern und Baden-Württemberg, die seit einigen Tagen in den Zeitungen und auf den Bildschirmen zu sehen sind, lassen Schlimmes befürchten. „Land unter“ heißt es in weiten Teilen der beiden südlichsten Bundesländern, nachdem dort Starkregen über mehrere Tage hinweg ganze Ort- und Landschaften unter Wasser gesetzt haben. Dem Chaos Herr zu werden, ist nur mit vereinten Kräften machbar. Und so hat sich in der Nacht zu Montag nicht nur der Wasserrettungszug 6 (WRZ) der DLRG aus dem Landesverband Nordrhein in Bewegung gesetzt, darunter waren auch Helfer der DLRG Hückeswagen. Das bestätigte Carina Teckentrupp, Leiterin der Verbandskommunikation vom Ortsverband.