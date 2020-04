Hückeswagener Kultur : Deutschlehrerin veröffentlicht zweiten Lyrik-Band

Hückeswagen „Ent-täuscht“ heißt das zweite Buch der Hückeswagenerin Katharina Wnuk. Ihre Gedichte handeln von der ganzen Bandbreite des Lebens – ungeschönt, tiefsinnig, anregend. Die Lehrerin animiert auch Schüler zum Schreiben eigener Gedichte und Texte.

Auf den ersten Blick lässt sich der Buchtitel „Ent-täuscht“ so gar nicht mit dem Untertitel „Texte über eine wundervolle Welt“ in Einklang bringen. Erst bei näherer Analyse der Schreibweise und des Buchinhalts erschließt sich einem der tiefere, doppeldeutige Sinn. „Ich spiele gerne ein bisschen mit dem Paradoxon“, erläutert Buchautorin Katharina Wnuk. Die 40-Jährige Gymnasiallehrerin hat im Oktober, pünktlich zur Frankfurter Buchmesse, ihren zweiten Lyrik-Band herausgegeben. Schon zwölf Jahre zuvor veröffentlichte der renommierte Fischer-Verlag in Aachen ihren ersten Gedichtband mit dem Titel „Ver-rückt. Liebeserklärungen und -versuche“.

„Ich schreibe schon, seit ich ein Teenager bin, das ist mein Genre“, sagt die gebürtige Wermelskirchenerin, die seit vielen Jahren in Hückeswagen lebt. Ihre Gedichte handeln von der ganzen Bandbreite des Lebens, von Liebe, Trennung, Schmerz. Mit dem Schreiben verarbeitet die Autorin auch persönliche Erfahrungen, wie beispielsweise den frühen Tod eines Freundes. Mit der Veröffentlichung gibt die Autorin also auch ein Stück ihrer Gefühle und Gedanken preis. „Gerade als Lehrerin wird man dadurch angreifbar, aber ich kann mich immer noch hinter meinem lyrischen Ich verstecken“, sagt Katharina Wnuk. Manche Texte entstehen aus einer Beobachtung heraus. „Gefühle sind ja nicht nur für eine Partnerschaft reserviert. Schreiben ist aber definitiv immer Verarbeitung und Expression“, betont die Autorin.

Autorin Wenn sie keine Gedichte schreibt, arbeitet Katharina Wnuk als Lehrerin für Deutsch und Evangelische Religion am Evangelische Gymnasium in Meinerzhagen. Daneben liebt sie das Reisen, ihre Katzen Teddy, Tiffany und Limbo, ihre Freunde, Familie und Kirche – „und all die Überraschungen und Wunder, die das Leben bereithält“.

Ihr Sprachstil ähnelt dem modernen Poetry-Slam, was besonders gut bei Jugendlichen ankommt. Die Gedichte sind schon mehrfach zum Unterrichtsinhalt der Deutsch-Leistungskurse am Meinerzhagener Gymnasium geworden, wo die Hückeswagenerin unterrichtet. „Ein eigenes Gedicht von den Schülern analysieren zu lassen, ist ein spannendes Selbsterlebnis“, sagt sie lachend. Es sei interessant zu lesen, was die Schüler in ihre Gedichte hineininterpretierten. Gleichzeitig animiert sie ihre Schüler dazu, eigene Gedichte oder Romane zu schreiben. „Es ist ergreifend und schön für mich zu sehen, dass auch die junge und heutige Generation noch schreibt, noch dazu ganz toll. Dass ich ihre Texte lesen darf, ist ein echtes Privileg“, betont Katharina Wnuk.