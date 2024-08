Qadrathlon in Hückeswagen Das Kajak gehört zum sportlichen Ausdauer-Vierkampf dazu

Mit seiner Frau liegt Kietzmann, die beide vor 30 Jahren in die Schloss-Stadt gezogen sind, mitunter im Clinch, was die Unterbringung vor allem der Fahrräder betrifft. Denn weil ein Quadrathlon in den unterschiedlichsten Gegenden ausgetragen wird, werden auch die unterschiedlichsten Fahrräder benötigt. So besitzt der 66-Jährige ein Rennrad, ein Mountainbike, ein Triathlon-Zeitfahrrad und ein normales Treckingrad. „Die Boote habe ich jetzt heruntergefahren auf vier – ich hatte mal neun“, erzählt er lächelnd. Zwei davon hängen am heimischen Gartenzaun, für die beiden anderen wie auch einen Teil der Fahrräder hat er eine Scheune angemietet.