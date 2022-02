Hückeswagener Designerin Marianna Reuter alleine durch die Pandemie : Neues Profil in schwierigen Zeiten

Auch für Grafik-Designerin Marianne Reuter aus Straßweg stellt die Corona-Pandemie eine große Herausforderung dar. Die 57-Jährige versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Foto: Jürgen Moll

Serie Straßweg Wie geht es kleinen Betrieben und Soloselbstständigen in Hückeswagen nach zwei Jahren Pandemie? Unsere Redaktion fragt in einer neuen Serie nach. Den Auftakt macht die Grafik-Designerin Marianne Reuter – sie will künftig vermehrt beratend tätig sein.

Marianne Reuter ist schon seit vielen Jahren in ihrem Geschäft tätig. Die 57-Jährige hat sogar eine Umbenennung ihres Berufs miterlebt. „Ich habe Grafik-Design studiert – heute heißt das Kommunikationsdesign“, sagt sie lachend. Als Kommunikationsdesignern ist sie also seit zehn Jahren in Hückeswagen selbstständig, nachdem sie eine längere Familienpause gemacht hat. „Davor habe ich in Anstellung bei Werbeagenturen in Süddeutschland gearbeitet. Mein Mann kommt aus der Karlsruher Gegend und dort haben wir auch viele Jahre gelebt“, sagt sie. Den Weg in die Selbstständigkeit hat sie nie bereut, sei sie doch viel freier in ihrer Zeiteinteilung und ihren Entscheidungen. Auch wenn die finanzielle Absicherung in der Selbstständigkeit natürlich nicht ganz so einfach zu gewährleisten sei – man könne letztlich aber schneller auf Veränderungen reagieren.

Wie eben nun in Corona-Zeiten, die für viele Soloselbstständige eine immense Herausforderung sind. „Zumindest im zweiten Pandemie-Jahr“, sagt Marianne Reuter. „2020 hatte ich beinahe noch mehr zu tun als in den Jahren zuvor – ein Kunde aus Südtirol hat die Lockdown-Zeit genutzt, um seinen kompletten Auftritt auf den Kopf zu stellen.“ Im zweiten Jahr sei dann aber deutlich geworden, dass die Umsätze weniger wurden, dass Kunden absprangen oder sogar pleite gingen. „Gerade aus der Veranstaltungs- oder Gastronomiebranche habe ich das gemerkt“, sagt die Straßwegerin.

Im vergangenen Jahr habe sie auch gemerkt, dass sie mehr Zeit habe – die sie genutzt habe, um ihrer Tochter bei der Eröffnung ihres Tee-Geschäfts in Sachsen unter die Arme zu greifen. Aber auch grundsätzlich hat Marianne Reuter einen gewissen Wind der Veränderung gespürt. „Ich habe gemerkt, dass ich etwas verändern musste, dass es so nicht weitergehen konnte“, sagt sie. Die Pandemie nahm die 57-Jährige daher zum Anlass, ihr eigenes Profil zu schärfen, sich anders zu präsentieren. „Das ist ein Prozess, den ich zum Jahresanfang begonnen habe. Ich hoffe, ihn bis zum Frühsommer abgeschlossen zu haben.“

So will sie den Beratungsaspekt in ihrer Arbeit mehr herausstellen. „Ich habe es beispielsweise oft erlebt, dass Kunden zu mir kamen mit einem Logo für ihr Unternehmen im Kopf, das sie nun auf professionelle Weise gestaltet bekommen wollten“, sagt Marianne Reuter. Dabei habe sie sich in solchen Fällen immer gedacht, dass sie den Kunden eigentlich tiefergehend bei der Gestaltung der eigenen Marke beraten wolle. „Ich möchte sie dabei beraten, was sie mit ihrer Firma erreichen wollen, wo sie sich positionieren möchten“, sagt die Grafik-Designerin. Das sei ihr oft zu kurz gekommen. „Es liegt vielleicht auch daran, dass die Menschen ein nicht ganz passendes Bild von meinem Beruf haben. Aber der Beratungsaspekt ist ein wichtiger Bestandteil, den ich fortan verstärkt in mein Portfolio einbauen möchte“, sagt Marianne Reuter.

Beruflich sei das keine 180-Grad-Wende, versichert sie. Vielmehr eine Feinjustierung, eine Zuspitzung ihres Profils. „Dazu werde ich als ersten Schritt meinen eigenen Web-Auftritt überarbeiten“, sagt sie. Der Ablauf für den Kunden würde sich dabei auch gar nicht so sehr verändern. „Die Leute kommen zu mir, oft aufgrund der Website oder auf Empfehlung hin. Und im ersten Gespräch steht ein Fragebogen, den die Kunden auch in Ruhe selbst ausfüllen können.“ Dabei stünden Fragen im Mittelpunkt wie: Was ist das Ziel? Was bietet der Kunde an? Wie sieht die Zielgruppe aus? „Dann setze ich mich, tatsächlich ganz old-school, mit dem Zeichenstift und dem Block hin und mach erste Skizzen“, erläutert Marianne Reuter.