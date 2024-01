Demonstration am 26.Januar Hückeswagen geht auf die Straße gegen Rechts

Seit Tagen wird bundesweit gegen Rechtsextremismus und die AfD demonstriert, was viele Menschen mobilisiert. Am Freitag, 26. Januar, ab 17 Uhr wird in Hückeswagen ebenfalls der Protest sichtbar. Das Motto der Demonstration, die von der Bürgergruppierung „Wir sind mehr im Bergischen“ organisiert wird, lautet: „Hückeswagen steht auf für Demokratie & Menschlichkeit“. In ihrem Aufruf schreiben die Initiatoren: „Wer jetzt nicht aufsteht, hat nichts verstanden!“