Hückeswagener Chor sucht neue Mitsänger Chor „Modern Generation“ nimmt neuen Anlauf

In den eigenen Reihen haben sich einige Veränderungen ergeben: Bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im September 2022 wurde die Vorsitzende Stefanie Gotzmann-Hessel in ihrem Amt bestätigt. Neue zweite Vorsitzende ist Nathalie Plank. Sie hat im November zusammen mit der langjährigen Chorleiterin Maria Gotzmann die musikalische Leitung übernommen. Über mehrere Jahre hatte Anna Caspary-Grünweller den Chor beim Einstudieren neuer Lieder und im Bereich der Stimmbildung unterstützt und nach vorne gebracht. Sie wurde im November auf eigenen Wunsch und mit großem Dank verabschiedet. Auch der Chor selbst wurde geehrt: Im November überreichte der Chorverband der Modern Generation nachträglich die Urkunde zum 50-jährigen Bestehen (1971-2021). Ein Konzert zum Jubiläum konnte jedoch ebenfalls aufgrund der Pandemie nicht stattfinden. Für ein abendfüllendes Konzert fehlen dem Chor derzeit einige Stimmen - insbesondere Männerstimmen. Seit der Wiederaufnahme der regelmäßigen Proben hat der Verein noch nicht wieder zur alten Stärke zurückgefunden. Männer und Frauen, die Spaß am gemeinsamen und mehrstimmigen Gesang haben, sind daher eingeladen, bei den Proben unverbindlich vorbeizuschauen. Die Modern Generation probt dienstags von 19.15 bis 21 Uhr im Mehrzweckraum des Johannesstifts.