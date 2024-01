Absage an die Hückeswagener Grünen CDU will umgehende Planung nur fürs Hallenbad

Der Neubau des Hallenbads bestimmt im vorigen Jahr die politische Diskussion, entsprechend stand dieses Thema auch im Mittelpunkt des ersten Tags der Klausurtagung von Fraktion und Vorstand des CDU-Stadtverbands am vorigen Wochenende auf Schloss Gimborn in Marienheide. Das teilte am Mittwochabend Fraktions- und Ortsvorsitzender Pascal Ullrich mit. An Tag 2 der jährlichen Klausurtagung legte die CDU ihren „Fahrplan“ für 2024 fest und stellte die ersten Weichen für den Kommunalwahlkampf in 2025.