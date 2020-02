Hückeswagener CDU-Fraktionschef : Schütte „erschüttert“ über AKK-Entschluss

CDU-Fraktionsvorsitzender Christian Schütte hat Respekt für die Entscheidung der Bundesvorsitzenden, hätte selbst aber nicht so gehandelt. Foto: Deike Schütte

Hückeswagen Der CDU-Fraktionsvorsitzende befürchtet, dass nun Friedrich Merz Bundesvorsitzender wird.

Als Annegret Kramp-Karrenbauer, parteipolitisch so etwas wie die oberste Chefin von Christian Schütte, am Montag bekannt gab, nicht Kanzlerkandidatin werden und den Bundesvorsitz der CDU abgeben zu wollen, „hat mich die Nachricht kalt erwischt“. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Stadtrat zeigte sich auf Anfrage „ein bisschen erschüttert“ von ihrer Entscheidung. Vor allem werde das jetzt auf die Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen projiziert, wo der (inzwischen schon wieder zurückgetretene) FDP-Kandidat nicht nur mit den Stimmen der CDU, sondern auch mit denen der rechtspopulistischen AfD gewählt worden war. „Das hat etwas mit AKK gemacht“, sagte Schütte.