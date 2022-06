Politik in Hückeswagen : CDU ehrt langjährige Mitglieder

Hückeswagen Klaus Albus, der lange auch für die CDU im Rat und in den Fachausschüssen aktiv war, und Alfons Hörter sind schon seit einem halben Jahrhundert bei den Christdemokraten.

Es war eine Jahreshauptversammlung der etwas anderen Art am Mittwochabend im Kolpinghaus: Die CDU handelte die Regularien kurz und bündig ab und lud danach zum gemeinsamen Abendessen ein, um bei dieser Gelegenheit ihre Jubilare in passendem Rahmen zu feiern – nach nun fast zweieinhalb Jahren Pandemie, in denen es wenig Gelegenheit zum Feiern gab. Der Vorsitzende Marc von der Neyen bedankte sich bei denen, die der CDU in Hückeswagen inzwischen seit Jahrzehnten die Treue halten, mit Ehrennadel, Urkunde und einem Wein-Präsent.