Hückeswagen : Buswartehäuschen – die Renovierung beginnt

Bauhof-Mitarbeiter haben für eine Grundierung gesorgt, damit Florian von Polheim und Jonas Mostert das Buswartehäuschen „neu tapezieren“ können. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Das Loriotsche Wohnzimmer des Buswartehäuschens an der Bahnhofstraße bekommt am Freitagnachmittag einen neuen Look. Die Vorbereitungen dafür sind abgeschlossen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach etwas mehr als fünf Jahren war das Ende der „Haltbarkeitsdauer“ des Loriotschen Wohnzimmers gekommen, jetzt wird das Buswartehäuschen an der Bahnhofstraße „neu tapeziert“. Am Mittwoch hatten Mitarbeiter des Bauhofs den Betonunterstand gedampfstrahlt, um die Schutzschicht zu entfernen. Am Donnerstag erhielt er eine weiße Grundierung. Auch wurde die Sitzbank neben das Wartehäuschen gestellt.

Gute Voraussetzungen für die beiden jungen Hückeswagener Florian von Polheim und Jonas Mostert, die ab Freitagnachmittag für einen neuen Anstrich sorgen wollen. Bis Samstag, spätestens Sonntag soll das neue Design des Buswartehäuschens fertig sein. Wie das dann aussehen wird, wollen die beiden Künstler und die Verantwortlichen der Stadt jedoch nicht verraten. Es soll sich aber am alten Aussehen orientieren.

(büba)