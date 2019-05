Nach der Abrechnung : Bürgermeister will nach vorne blicken

Hückeswagen „Ich fand das eine traurige Veranstaltung. Das, was da an Vorwürfen erhoben wurde, war durchaus grenzwertig“, sagt Bürgermeister Dietmar Persian.

Die Vorwürfe, die Frank Mombauer und Markus Beeh bei der Aussprache gegen Bürgermeister Dietmar Persian und die Stadtverwaltung am Mittwochabend erhoben hatten, sind schwerwiegend. Dennoch wollte Persian sich am Donnerstag nicht im Einzelnen dazu äußern. „Ich fand das eine traurige Veranstaltung. Das, was da an Vorwürfen erhoben wurde, war durchaus grenzwertig“, sagte der Bürgermeister im Gespräch mit unserer Redaktion. Dennoch wolle er nicht weiter darauf eingehen, sondern lieber nach vorne blicken. „Hückeswagen ist in meiner Wahrnehmung keineswegs so verkrustet und verschlafen, wie der Eindruck erweckt wurde“, sagte Persian.