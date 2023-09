Protestbrief der Bürgermeister in Düsseldorf überreicht Dietmar Persian fühlt sich ernst genommen

„Uns ist allen klar, dass wir in Zeiten großer Herausforderungen leben“, sagte der Hückeswagener Bürgermeister. Aber er sei zuversichtlich, dass Politik und Verwaltung in Hückeswagen in altbewährter Manier gemeinsam Lösungen finden werden, „Das hat uns in der Vergangenheit stark gemacht, auch wenn wir sicher in Zukunft nicht mehr alles werden umsetzen können und nicht mehr alles möglich sein wird“, sagte er. Man werde miteinander ringen.