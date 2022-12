„Offener Adventskalender“ in Hückeswagen Bürgermeister liest im Heimatmuseum

Für die Geschichte gab es ebenso herzlichen Applaus wie für die Musik. Die war ihrerseits auch leicht, beschwingt und doch auch besinnlich. Etwa in „The King“, bei dem es nicht um „Charles, den Dritten“ ging, sondern um den Zaunkönig, der in der Weihnachtszeit in Großbritannien eine wichtige Rolle spielte. So werde eine Zaunkönig-Figur etwa in England und Wales am zweiten Weihnachtstag und in Irland am Dreikönigstag durch die Dörfer getragen, sagte Patricia Jantke von der Hückeswagener Musikgruppe Der Zaunkönig sei schließlich der König der Vögel, auch wenn er so klein sei. Oder im sehr an „We Wish You A Merry Christmas“ erinnernden Stück „The Ashgrove“ aus Wales. Auch die bekannte Songwriterin Loreena McKennit kam zu Ehren mit dem wundervollen Stück „The Stockford Carol“, ehe ein altes irisches Weihnachtslied mit dem Titel „Don Oíche Úd i mBeithil“, was soviel wie „Diese Nacht in Bethlehem“ bedeutete – und natürlich eine absolut passende Hinführung auf das Weihnachtsfest war - die musikalische Zielrunde einläutete.