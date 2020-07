Kommunalwahl in Hückeswagen : Persian: „ISEK ist mehr als nur das Schloss“

Kommunalwahl in Hückeswagen

Hückeswagen Der Bürgermeister reagiert auf die Vorschläge von FaB und Frank Mombauer. Einem Schlossbauverein etwa steht er positiv gegenüber – allerdings erst nach einem Umbau des Gebäudes. Vereinsfeste auf dem Schlosshof erteilt er aber aktuell eine Absage.

Nachdem die Freien aktiven Bürger (FaB) und ihr Bürgermeisterkandidat Frank Mombauer Anfang der Woche neue Pläne für das Schloss vorstellten die Bildung eines Schlossbauvereins und die Freigabe des Schlosshofes für Veranstaltungen von Vereinen (die BM berichtete) –, hat Bürgermeister Dietmar Persian nun darauf reagiert. In einer Pressemitteilung stellte er klar, in welche Richtung die Pläne für die künftige Nutzung des Schlosses im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) gehen.

Der Planungsausschuss hatte kürzlich beschlossen, dass die Stadt eine Machbarkeitsstudie für das Schloss in Auftrag geben soll. Ziel ist es herauszufinden, wie die künftige Nutzung des Schlosses aussehen kann und welchen baulichen Zustand das Gebäude hat. Die Verwaltung möchte, dass ein Teil des Schlosses Sitz des Rathauses bleibt, ein Großteil aber anderweitig genutzt werden kann – etwa für Gastronomie, Seminare oder als sogenannte Co-Working-Places, also Büros zum Mieten. Persian: „Dies entspricht den aktuellen Vorschlägen der FaB.“

Diese Machbarkeitsstudie ist laut Bürgermeister notwendig, um einen Überblick über die notwendigen und umsetzbaren Maßnahmen sowie die voraussichtlichen Kosten zu erhalten und um Fördermittel für den Umbau des Schlosses im Rahmen des ISEK zu beantragen. „Denn eins ist klar“, betont Persian: „Ein umfangreicher Umbau des Schlosses wird so oder so notwendig werden, um das Schloss in Bezug auf Brandschutz, Barrierefreiheit und bei den sanitären Einrichtungen auf einen aktuellen Stand zu bringen und überhaupt weiter nutzbar zu halten.“ Auch für die neuen Nutzungen seien entsprechende Umbauten notwendig. „Dies wird Kosten verursachen, die mit den erheblichen Fördermitteln im Rahmen des ISEK und der Regionale 2025 zumindest teilweise gegenfinanziert werden können.“