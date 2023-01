Nach den Übergriffen auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht Persian fordert konsequentes Handeln

Die Bilder sind verstörend. Während laufender Einsätze werden Rettungskräfte und Feuerwehrleute gezielt mit Raketen und Böllern beschossen. So passiert in der Silvesternacht in einigen vornehmlich größeren Städten. Aber auch im Oberbergischen Kreis gab es ähnliche, wenngleich nicht ganz so dramatische, Zwischenfälle, wie in Bergneustadt, teilt Stadtbrandinspektor Karsten Binder mit. „Die Leute haben trotz der Einsätze einfach nicht aufgehört zu böllern“, berichtet er. Auch in Hückeswagen gebe es Straßenzüge, in denen es in den vergangenen Jahren vereinzelte Zwischenfälle gegeben habe. In diesem Jahr blieb es ruhig, die Feuerwehr verzeichnete keine Einsätze.