Hückeswagens Bürgermeister Persian als „Digitalpolitiker“ ausgezeichnet

Die Initiative, die im Rahmen der Kampagne „Fiber for Future“ ins Leben gerufen worden war, sucht Deutschlands engagierteste Lokalpolitikerinnen und -politiker, die für den digitalen Wandel stehen und sich für die entsprechenden Rahmenbedingungen in ihrer Kommune einsetzen. Mit der Anerkennung werde die Bedeutung des Engagements von Kommunalpolitikern für den Ausbau der Glasfaser-Infrastruktur hervorgehoben, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltung. So seien in Hückeswagen im Rahmen der Breitbandförderung schon frühzeitig die Weichen für einen „echten“ Glasfaserausbau gestellt worden. Inzwischen sind vor allem in den bislang unterversorgten Außenbereichen und allen Gewerbegebieten Glasfaseranschlüsse verfügbar. Persian betonte aber, dass perspektivisch jedes Gebäude in der Schloss-Stadt ans Glasfasernetz angeschlossen werden sollte: „Der stetige und konsequente Ausbau des Glasfasernetzes in Hückeswagen ist mir ein besonderes Anliegen.“