Hückeswagener Partnerschaftskomitee Bürgerfahrt-Teilnehmer erkunden nordfranzösische Küstenstadt

Die 50-jährige Städtepartnerschaft zwischen der Schloss-Stadt und Etaples-sur-Mer in Nordfrankreich wurde vor zwei Jahren würdig zelebriert. „Nach den Feierlichkeiten ist es etwas ruhiger geworden“, sagte die Vorsitzende des Partnerschaftskomitees, Joëlle Callsen-Lemoult, am Mittwochabend im Saal des Kolpinghauses. Der zweijährige Besuchsrhythmus wird jedoch beibehalten und somit in diesem Jahr wieder eine Bürgerfahrt in die französische Partnerstadt angeboten. Sie findet an dem Wochenende nach Christi Himmelfahrt, vom 10. bis 12 Mai statt. 48 Plätze bietet der moderne Reisebus der Firma Ufer – wobei am Mittwoch noch viele freie Plätze zu haben waren.