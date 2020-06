Nahverkehr in Hückeswagen : Bürgerbusverein kann Fahrbetrieb noch nicht aufnehmen

Hückeswagen Grundsätzlich würden die Fahrer des Bürgerbusvereins gerne wieder auf die Strecken gehen. Was vielen fehlt, ist ein einheitliches Hygienekonzept für die Wiederaufnahme des Fahrbetriebes.

In der mehr als 90-minütigen Diskussion stellte sich heraus, dass es noch erheblichen Klärungsbedarf gibt. Da geht es vor allem darum, ob die Abstandsregelung von 1,50 Meter im Bus eingehalten werden muss, während sie im Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) aufgehoben ist. Außerdem stellt sich die Frage, wie das Kontaktformular ausgefüllt werden soll, was während des Fahrens nicht möglich ist – und warum das überhaupt erforderlich sein soll, weil es im ÖPNV nicht gefordert wird.

In den Hückeswagener Bürgerbus passen maximal acht Fahrgäste. Fahrer- und Beifahrersitz sollen von den übrigen Gästen im Bus getrennt werden. Boldt geht davon aus, dass künftig nur noch jeder zweite Sitz belegt werden darf. Boldt will nun zügig die Vielzahl an offenen Fragen klären und einen Termin für die Wiederaufnahme des Fahrbetriebes festlegen. „Ob dies im Juli oder August sein wird, ist unklar“, sagt er. In den vergangenen zwei Wochen habe es verstärkt Anfragen gegeben, wann der Bus wieder fährt. „Ein gewisser Bedarf ist also da. Ich glaube aber nicht, dass so viele Gäste mitfahren wie vor Corona“, sagt der Vorsitzende.