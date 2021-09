Nahverkehr in Hückeswagen : Bürgerbusverein sucht dringend neue Fahrgäste

Nahverkehr in Hückeswagen

Der Bürgerbus steht vorm Bürgerbüro am Bahnhofsplatz. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Die Fahrgastzahlen des Bürgerbusvereins in Hückeswagen liegen weit unter dem Niveau vor der Corona-Pandemie. Deshalb soll die Werbung in den kommenden Monaten weiter verstärkt werden.

Auch für den Bürgerbusverein waren die vergangenen Monate keine leichte Zeit. Trotzdem kündigt der Vorstand nun Kontinuität und frischen Wind an. Auf der Jahresversammlung wurden der erste Vorsitzende Winfried Boldt und der zweite Vorsitzende Rolf Bornefeld in geheimer Wahl einstimmig wiedergewählt. Neu im Vorstand sitzt Andreas Löffler als Kassierer. Der bisherige Kassierer Kai Waier wurde mit einem „guten Tropfen“ als Dankeschön für seinen elfjährigen Einsatz verabschiedet.

In seinem Jahresbericht wies Boldt auf die besonderen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie hin. „Durch den Wegfall der monatlichen Fahrerstammtische fehlte der persönliche Kontakt unter den Fahrern und zum Vorstand. Er selber habe in den vergangenen zwölf Monaten 500 Mails in seinem Bürgerbusordner gezählt.