Energieversorgung in Hückeswagen : Brunsbachtal klimaschonend mit Energie versorgen

Hückeswagen Die Schloss-Stadt will das Stadtgebiet Brunsbachtal energetisch sinnvoll sanieren und neu bauen. Für das „Energetische Quartierskonzept“ wurden Bundesmittel der KfW-Bank aufgebracht, und die Aussichten auf eine weitere Förderung für die Umsetzung der erarbeiteten Maßnahmen sind auch positiv.

Das Brunsbachtal und angrenzende Bereiche, wie das Neubaugebiet „Eschelsberg“, könnten in Zukunft mit einer hocheffizienten Wärmeversorgung ausgestattet werden. „Die Energieversorgung bestehender Gebäude ist der Schlüssel für mehr Klimaschutz“, heißt es in einer Pressemitteilung von Stadtverwaltung, Bergischer Energie- und Wasser-GmbH (BEW) und Bergischem Abfallwirtschaftsverband (BAV). Es gelte, das Einsparpotenzial an Energie zu heben, „weil dadurch zwangläufig der Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase sinkt“. Was das konkret bedeutet, darüber will die Stadt gemeinsam mit ihren Projektpartnern, zu dem auch das Institut für Stoffstrommanagement (IfaS) zählt, am kommenden Mittwoch, 6. November, 18 Uhr, im Heimatmuseum informieren.

„Die Schloss-Stadt will das Stadtgebiet Brunsbachtal auf diese Weise energetisch sinnvoll sanieren und neu bauen“, heißt es in der Pressemitteilung. Für das „Energetische Quartierskonzept“ wurden Bundesmittel der KfW-Bank aufgebracht, und die Aussichten auf eine weitere Förderung für die Umsetzung der erarbeiteten Maßnahmen seien positiv, heißt es dazu weiter in der Pressemitteilung. Neben den bestehenden Gebäuden am Parkweg, an der Robert-Schumann- und teilweise auch der Kölner Straße werden auch der Neubau der Löwen-Grundschule und das angrenzende geplante Neubaugebiet „Eschelsberg“ in die Planungen einbezogen, und Immobilien in der Umgebung können in die Entwicklung des Konzepts integriert werden.